Primeros semifinalistas del Futbolito Bimbo

El municipio de Tapachula cerró con éxito la fase eliminatoria del Futbolito Bimbo 62 Aniversario, destacándose como una de las plazas con mayor participación en la región.

En la rama varonil compitieron 17 conjuntos, organizados en tres sectores. Tras varias jornadas disputadas, cada grupo definió a su líder. En el 1, la escuela Lázaro Cárdenas terminó en la cima con paso perfecto y nueve unidades. Por su parte, la escuela José María Morelos y Pavón encabezó el grupo 2 con seis puntos. Y en el 3, el Instituto Cumbres mostró contundencia ofensiva y finalizó como primer lugar, con 12 unidades.

El boleto como el segundo mejor fue para la escuela primaria Revolución Mexicana, que acumuló seis puntos y logró instalarse en la siguiente ronda del certamen.

En la categoría femenil, la escuela Joaquín Miguel Gutiérrez Canales se quedó con el primer puesto al sumar siete puntos, resultado que la proclamó campeona municipal de grupo gracias a su constancia y a su desempeño colectivo.

Siguiente etapa

Las semifinales y el duelo por el campeonato varonil están programados para el 25 de marzo, fecha en la que se conocerá al representante de Tapachula en la etapa posterior del torneo.

Finalmente, es oportuno recordar que Futbolito Bimbo celebra su edición 62 con el objetivo de impulsar la práctica del Futbol entre la niñez, fortaleciendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana competencia.