Princess conquistó el campeonato U18

La Liga de Desarrollo U18 de la Liga Palapa Fut 7 llegó a su desenlace con una final cargada de emociones, intensidad y futbol ofensivo que mantuvo en suspenso a todos los asistentes. El cuadro de Princess se consagró como campeón absoluto de la temporada tras imponerse en el marcador global por 9-6 frente a un Inter Crepes que nunca bajó los brazos y dejó claro por qué fue uno de los protagonistas del certamen.

El camino hacia el título se definió en dos capítulos que reflejaron la capacidad de ambos conjuntos para sobreponerse a la presión y dar espectáculo en la cancha de Futbol de Altura Sears. En el partido de ida, Princess dio un golpe contundente al imponerse 4-1, con un juego basado en la velocidad de sus extremos, la precisión en la media cancha y la solidez defensiva que neutralizó las principales armas de su adversario. Esa ventaja se convirtió en un elemento fundamental de cara al duelo de vuelta.

El segundo encuentro tuvo tintes de final de película. Inter Crepes, sabiendo que necesitaba remontar, salió con determinación y empuje desde el silbatazo inicial. Logró convertir goles en momentos clave y puso en aprietos a la defensa de Princess, que por instantes se vio forzada a retroceder metros en el campo. El duelo terminó 5-5, un resultado que reflejó la garra y entrega de ambas escuadras, pero que en el global dejó a Princess como el gran monarca de la categoría.

Constancia

El título no fue casualidad. Princess mostró regularidad durante todo el torneo, con una plantilla que combinó disciplina táctica y creatividad ofensiva. Sus jugadores supieron manejar los tiempos de la final, aprovecharon la ventaja del primer compromiso y, cuando la presión aumentó, respondieron con serenidad y contundencia.

Por su parte, Inter Crepes se despidió como un digno subcampeón. Su participación en la final no solo dejó goles y emociones, también consolidó a varios de sus elementos como jóvenes con gran proyección. A pesar de no levantar la copa, el equipo recibió un reconocimiento por su entrega y por la calidad que desplegaron durante toda la campaña.

Ambos equipos dieron muestra del crecimiento de la Liga de Desarrollo U18, un espacio que sigue consolidándose como semillero de nuevos talentos en el futbol chiapaneco. La organización de la Liga Palapa Fut 7 refrendó su compromiso con la formación y la competencia de alto nivel, logrando que esta final se convierta en un referente de intensidad y calidad deportiva.

El público disfrutó de una serie final que no decepcionó en ningún aspecto. Goles, remontadas parciales, emociones y un ambiente familiar enmarcaron el cierre de la temporada. Princess levantó la copa con orgullo, mientras que Inter Crepes se retiró con la frente en alto, sabiendo que su esfuerzo y entrega quedarán en la memoria de los aficionados.

Mantener el nivel

La temporada 2025 de la Liga Palapa Fut 7 U18 deja grandes sensaciones y la certeza de que el futbol de desarrollo en la entidad vive un momento positivo. Ahora, el reto para ambos equipos será mantener el nivel alcanzado y seguir fortaleciendo la base de jugadores que buscan trascender en el futuro inmediato.

La organización ya piensa en la próxima temporada, donde la expectativa será aún mayor tras la gran final que protagonizaron Princess e Inter Crepes, dos escuadras que dejaron todo en la cancha y que, con su actuación, engrandecieron el nombre de la liga.