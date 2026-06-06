Principales candidatos para sustituir a Juárez

La incertidumbre se ha vuelto a apoderar del Club Universidad Nacional luego de que Efraín Juárez decidiera renunciar durante las vacaciones. Después de que el equipo auriazul perdió la final del Clausura 2026, el cuerpo técnico y los jugadores se encontraban en su periodo de descanso, por lo que todo marchaba con tranquilidad.

Sin embargo, de la noche a la mañana algo se rompió y el caos se apoderó de La Cantera. El director técnico mexicano optó por hacerse a un lado, al no llegar a un acuerdo con la vicepresidencia deportiva del conjunto universitario, encabezada por Antonio Sancho.

Efra no quedó nada contento por no tener el apoyo de su dirigente y prefirió marcharse, al no sentirse completamente cómodo. De esta manera, Juárez se fue de los Pumas apenas un año y tres meses después de haber asumido el cargo. Con 60 partidos dirigidos, en los que consiguió 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas, el joven entrenador ha puesto fin a su gestión.

Cabe resaltar que el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González Pérez, respaldaba al canterano auriazul e, incluso, trató de convencerlo de que permaneciera al frente, pero él ya tenía su decisión tomada.

¿Quiénes son los principales candidatos para sustituir a Efraín Juárez en Pumas? Luego de que Efraín Juárez pusiera fin a su gestión con los Pumas, tras perder la final del Clausura 2026, ya hay algunos nombres que suenan con fuerza para tomar su lugar.

Los principales son Guillermo Vázquez y Robert Dante Siboldi. El primero tiene amplia experiencia dirigiendo al Club Universidad Nacional, ya que ha tenido dos etapas al frente, la primera en 2010 y la segunda en 2014. Incluso, llegó a tener un interinato en 2006, por lo que conoce bastante bien al equipo auriazul.

Además, en su segunda etapa trabajó con Antonio Sancho, por lo que eso también ayudaría para concretarse su llegada. Por su parte, el director técnico uruguayo ha trabajado con el directivo mexicano, por lo que facilitaría su incorporación con los Pumas. Estuvieron juntos en los Tigres entre 2023 y 2024, durante la corta etapa del exitoso entrenador con el otro equipo felino.