Profes FC y Leones dejan todo abierto

En un duelo lleno de intensidad, emociones y goles, los equipos Profes FC y Leones protagonizaron uno de los encuentros más equilibrados de la jornada en el Torneo Interno Médica Mavel 2025, que se desarrolla en las instalaciones de la Preparatoria Número 2. El marcador final fue un vibrante 2-2, resultado que deja abierta la serie y que promete un partido de vuelta de alto voltaje.

Desde el inicio, ambos conjuntos demostraron que no estaban dispuestos a regalar nada. Leones, con su característico juego rápido y vertical, se puso al frente gracias al talento de Andy, quien firmó un doblete de gran calidad. El atacante fue la figura más destacada del conjunto felino, pues aprovechó cada espacio y se mostró letal frente al arco rival.

Por su parte, Profes FC respondió con experiencia y orden, apostando por la posesión del balón y la construcción desde el mediocampo. El capitán Fabián Morales logró empatar el encuentro con un potente disparo desde fuera del área, y poco después, Pavel Ramos selló el 2-2 tras una jugada colectiva que evidenció el carácter competitivo del cuadro docente.

Empate

El empate reflejó la paridad entre ambas escuadras. Mientras Leones apostó por la velocidad y la presión alta, Profes FC hizo gala de su manejo táctico y su capacidad para reaccionar en momentos clave. Ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse la victoria, pero los porteros también fueron protagonistas, evitando que el marcador se moviera en los minutos finales.

Con este resultado, la serie queda completamente abierta y será este miércoles cuando se defina al clasificado a los cuartos de final. El duelo de vuelta se disputará nuevamente en la cancha de la Preparatoria Número 2, donde se espera una gran asistencia de público y un ambiente lleno de energía, pues ambos conjuntos cuentan con una fiel afición que los apoya jornada tras jornada.

El regreso

Para el compromiso decisivo, Profes FC contará con una pieza clave: el regreso de Beto Gómez. El talentoso mediocampista, considerado una de las figuras del torneo, volverá al cuadro titular tras perderse el juego de ida por motivos personales. Su incorporación le dará al equipo una mayor capacidad de control en el medio campo y una alternativa ofensiva con buena lectura de juego, algo que puede ser determinante en el desenlace del encuentro.

Leones, por su parte, llega motivado luego del doblete de Andy, quien atraviesa un excelente momento y se ha convertido en el referente ofensivo del plantel. El entrenador confía en que su escuadra mantendrá la misma intensidad y buscará presionar desde el arranque para evitar que Profes FC imponga su ritmo.

En caso de que el marcador global termine empatado, el pase a la siguiente ronda se definirá desde el punto penal, lo que añade un ingrediente extra de dramatismo a una eliminatoria que ya ha captado la atención de todos los equipos participantes.