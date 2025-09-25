Promociones Jiménez celebra su 6º aniversario

El Centro Deportivo Roma se vestirá de gala este domingo 28 de septiembre a partir de las 18:30 horas para celebrar el sexto aniversario de Promociones Jiménez, una de las empresas mas importantes de la Lucha Libre en Tuxtla Gutiérrez. El evento promete ser una función inolvidable con gladiadores de talla nacional e internacional que buscarán encender al público chiapaneco.

En la lucha estelar, las emociones estarán al límite con un duelo de alto calibre entre Máscara Dorada y Titán, quienes unirán fuerzas para enfrentar a Bárbaro Cavernario y Crixus. Este combate ha generado gran expectativa, ya que reunirá a figuras con estilos contrastantes, desde la agilidad aérea hasta la rudeza más extrema.

La semifinal de revancha será un choque espectacular entre la Facción Ultraviolenta, representada por gladiadores expertos en combates extremos, contra Chiapas Boy y Destructores del Ring, quienes buscarán cobrarse cuentas pendientes en una batalla campal que promete intensidad de principio a fin.

Otro de los duelos atractivos de la noche será la campal, donde gladiadores como Turipache 2000, Doctor Electro, Dantalion, Steelman, Imperio, Gladiador Jr., Rompecorazones y Torbellino se disputarán el Trofeo Restaurante La Quinta, garantizando espectáculo y sorpresas para los aficionados.

Además, se llevarán a cabo relevos mixtos y australianos. En los mixtos, Kisha Cat, Cometa 2025 y Lluvia de Estrellas se medirán con Águila Dorada, Tharbos y Rebelde Boy, combinando fuerza y espectacularidad. Mientras que en los australianos, Super Chespi, Diosa Sekmeth y Luchador Sorpresa se enfrentarán con Lobo Azteca, Black Drago e Hijo de Remolino, con la promesa de un combate lleno de emociones.

Taquilla

Los boletos tienen precios accesibles: VIP 400 pesos, primera fila 300, segunda fila 200, tercera fila 150 y gradas 100 pesos. Los niños menores de 10 años entran gratis en gradas, fomentando la convivencia familiar y acercando a las nuevas generaciones al mundo de la Lucha Libre.