Promociones Jiménez con nueva función

La Lucha Libre volverá a reunir a los aficionados en el Deportivo Roma con una función especial organizada por Promociones Jiménez, empresa que prepara una velada para conmemorar su segundo evento de aniversario.

La pugna está programado para el próximo 27 de septiembre a partir de las 18:30 horas y tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento de Neón y Brillante contra Gran Guerrero y Yutani.

La función buscará ofrecer una noche de emociones para los seguidores del pancracio, con la presencia de luchadores que protagonizarán un duelo marcado por la rivalidad deportiva, las máscaras y el espectáculo característico de la Lucha Libre.

Celebración

El Deportivo Roma será el escenario de este festejo que forma parte de las actividades con las que Promociones Jiménez busca compartir con el público chiapaneco sus primeros dos años de trabajo dentro de la organización de funciones de este deporte.

Además del atractivo combate anunciado, la velada representa una oportunidad para que las familias y aficionados al deporte espectáculo se acerquen nuevamente al cuadrilátero y disfruten una velada en un ambiente de convivencia y adrenalina.

Los organizadores informaron que los boletos tendrán un costo desde 100 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados a una jornada que promete combinar acción y entretenimiento.

Con la fecha cada vez más cercana, la expectativa comienza a crecer entre los seguidores de la Lucha Libre, quienes tendrán una cita en el Deportivo Roma para acompañar el segundo aniversario de Promociones Jiménez y disfrutar el duelo entre Neón y Brillante frente a Gran Guerrero y Yutani.