Promueven actividad física con clase gratuita

Con el objetivo de fomentar la actividad física y sumarse a la labor de concienciación durante el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Club de Donadores Esperanza ofrecerá una Clase Gratuita de Acondicionamiento Físico y Cardiobox, el próximo sábado 31 de octubre, en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad se desarrollará de 8:00 a 10:00 horas y está dirigida a las personas interesadas en activarse, mejorar su condición y participar en una iniciativa que combina el deporte con una causa social.

La sesión será impartida por Lennin “El Cholito” Gutiérrez, de Black Jaguar Academy, quien encabezará esta jornada enfocada en el ejercicio cardiovascular y el acondicionamiento físico mediante movimientos propios del Boxeo.

La invitación está abierta al público en general y no será necesario cubrir una cuota de participación. La intención es ofrecer un espacio accesible para que personas de distintas edades encuentren en la actividad física una alternativa para cuidar su bienestar.

El evento también busca dar visibilidad a la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama, tema que cobra especial relevancia durante octubre, cuando diversas organizaciones impulsan campañas de información y sensibilización.

Como parte de esta iniciativa, el Club de Donadores Esperanza invita a a conocer su labor y sumarse a esta comunidad que promueve valores como la solidaridad y el apoyo a quienes necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Con el respaldo de los patrocinadores que aparecen en la convocatoria, la jornada pretende reunir a deportistas, aficionados al ejercicio y familias en una mañana de activación física y convivencia en uno de los principales espacios recreativos de la capital chiapaneca.

De esta manera, el deporte se convierte en un punto de encuentro para impulsar hábitos saludables y fortalecer la participación ciudadana en acciones de beneficio colectivo.