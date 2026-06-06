Promueven cultura de la donación

Con el objetivo de fomentar la cultura de la donación altruista de sangre y crear conciencia sobre la importancia de este acto que puede salvar vidas, fue presentada la convocatoria para la Primera Gran Carrera del Donante Voluntario, que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo.

La información fue dada a conocer por Nancy Rosario Burgoa Santos durante una visita al estudio de TVO Cuarto Poder, donde compartió los detalles de esta actividad impulsada por el Banco de Sangre Esperanza y el Club de Donadores Color Esperanza, organismos que desde hace varios años trabajan en favor de las personas que requieren transfusiones sanguíneas y apoyo en momentos críticos de salud.

Durante su participación, explicó que esta competencia pretende unir el deporte con una causa social de gran relevancia, invitando a corredores, familias y ciudadanía en general a sumarse a una iniciativa que pretende sensibilizar sobre la necesidad permanente de contar con donadores voluntarios.

La carrera se efectuará el domingo 14 de junio, teniendo como punto de salida y meta el parque central de Chiapa de Corzo. El disparo de salida está programado para las 7 de la mañana y se recorrerá una distancia de cinco kilómetros en las categorías libre varonil y libre femenil.

Asimismo, informó que la cuota de recuperación será de 150 pesos por participante, monto que permitirá cubrir aspectos logísticos y operativos del evento. Los corredores inscritos recibirán una playera conmemorativa, medalla oficial y número de competidor, artículos que formarán parte del kit de participación.

Burgoa Santos destacó que la carrera no solamente busca reunir a la comunidad atlética de la región, sino también enviar un mensaje de solidaridad y compromiso social, recordando que una sola donación puede beneficiar a varias personas que enfrentan tratamientos médicos, cirugías o situaciones de emergencia.

Las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden pedir informes a través del número telefónico 9613313661.