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Promueven cultura de la donación

Junio 06 del 2026
Nancy Rosario Burgoa Santos visitó el estudio de TVO Cuarto Poder para presentar oficialmente la convocatoria. Cortesía
Nancy Rosario Burgoa Santos visitó el estudio de TVO Cuarto Poder para presentar oficialmente la convocatoria. Cortesía

Con el objetivo de fomentar la cultura de la donación altruista de sangre y crear conciencia sobre la importancia de este acto que puede salvar vidas, fue presentada la convocatoria para la Primera Gran Carrera del Donante Voluntario, que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo.

La información fue dada a conocer por Nancy Rosario Burgoa Santos durante una visita al estudio de TVO Cuarto Poder, donde compartió los detalles de esta actividad impulsada por el Banco de Sangre Esperanza y el Club de Donadores Color Esperanza, organismos que desde hace varios años trabajan en favor de las personas que requieren transfusiones sanguíneas y apoyo en momentos críticos de salud.

Durante su participación, explicó que esta competencia pretende unir el deporte con una causa social de gran relevancia, invitando a corredores, familias y ciudadanía en general a sumarse a una iniciativa que pretende sensibilizar sobre la necesidad permanente de contar con donadores voluntarios.

La carrera se efectuará el domingo 14 de junio, teniendo como punto de salida y meta el parque central de Chiapa de Corzo. El disparo de salida está programado para las 7 de la mañana y se recorrerá una distancia de cinco kilómetros en las categorías libre varonil y libre femenil.

Asimismo, informó que la cuota de recuperación será de 150 pesos por participante, monto que permitirá cubrir aspectos logísticos y operativos del evento. Los corredores inscritos recibirán una playera conmemorativa, medalla oficial y número de competidor, artículos que formarán parte del kit de participación.

Burgoa Santos destacó que la carrera no solamente busca reunir a la comunidad atlética de la región, sino también enviar un mensaje de solidaridad y compromiso social, recordando que una sola donación puede beneficiar a varias personas que enfrentan tratamientos médicos, cirugías o situaciones de emergencia.

Las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden pedir informes a través del número telefónico 9613313661.

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