Promueven donación con megaclase

Con una jornada que combinará actividad física y conciencia social, el Banco de Sangre Esperanza invita a la ciudadanía a participar en una clase gratuita de acondicionamiento físico y cardiobox, programada para este sábado 31 de octubre, de 8:00 a 10:00 horas, en el parque deportivo Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

La sesión será dirigida por Lennin “El Cholito” Gutiérrez, de Black Jaguar Academy, que encabezará las actividades enfocadas en promover el ejercicio y los hábitos saludables entre personas de distintas edades.

Antes de comenzar la clase, los asistentes recibirán información sobre la importancia de la donación voluntaria y altruista de sangre, con el propósito de sensibilizar a la población acerca de esta acción solidaria que puede contribuir a salvar vidas.

En la presentación del evento estuvieron Nancy Burgoa Santos, química bióloga; Nayeli Burgoa Santos, integrante de la Dirección de Promoción del Banco de Sangre Esperanza, y Betsabé Chávez Báez, colaboradora de la institución.

Como parte de las actividades complementarias, los organizadores ofrecerán hidratación y harán una rifa especial entre los participantes. Asimismo, en el marco de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, convocaron a los asistentes a portar una prenda rosa para reforzar el mensaje de prevención y solidaridad.

La actividad será gratuita y está abierta a familias, grupos de amigos y comunidad deportiva, con una propuesta que busca vincular el bienestar físico y el compromiso social.

Las personas interesadas pueden pedir información y registrarse vía Whatsapp al 9613313661.