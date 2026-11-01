Promueven donación de sangre con clase

Con el objetivo de fomentar la actividad física y generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, la mañana de este sábado se llevó a cabo la Clase por la Salud y la Esperanza, en parque recreativo Caña Hueca, con la participación de 50 deportistas.

La iniciativa, organizada por el Banco de Sangre Esperanza, reunió a personas interesadas en el ejercicio y en sumarse a una causa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de contar con donadores voluntarios, pues las transfusiones sanguíneas son fundamentales para atender a pacientes en distintas circunstancias médicas.

Profesionales

Para desarrollar la actividad se contó con la participación de los boxeadores Efraín Trejo y Lenin “Cholito” Gutiérrez, quienes fueron los encargados de dirigir la sesión, compartiendo sus conocimientos de esta disciplina con los asistentes.

Durante una hora, los participantes hicieron diferentes ejercicios de activación y acondicionamiento físico, enfocados en movimientos característicos del pugilismo. Entre estos destacaron el “jab”, el golpe recto conocido como directo o “cross”, ganchos y “uppercuts”, además de desplazamientos, esquivas y movimientos de cintura.

Aspectos trabajados

La dinámica permitió trabajar aspectos como la coordinación, la resistencia y la movilidad, en una sesión que acercó a los asistentes a los fundamentos del Boxeo, sin dejar de lado el propósito principal de la convocatoria: promover estilos de vida saludables y recordar que donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar vidas.

Al término de la clase, Nayeli Burgos Santos, organizadora del evento, encabezó la entrega de reconocimientos para Efraín Trejo y Lenin “Cholito” Gutiérrez, en agradecimiento por su colaboración y por compartir su experiencia con los participantes.

De igual manera, se hizo entrega de regalos a los deportistas que respondieron a la invitación, como parte de las actividades preparadas para reconocer su participación en esta jornada.

Con este tipo de iniciativas, el Banco de Sangre Esperanza busca aprovechar los espacios deportivos y la convivencia ciudadana para impulsar mensajes de responsabilidad social, destacando que la salud no solamente se construye mediante el ejercicio, sino también a través de acciones solidarias.

La Clase por la Salud y la Esperanza convirtió así a Caña Hueca en un escenario donde el deporte y la conciencia social se encontraron para recordar la importancia de ayudar a quienes necesitan una oportunidad de vida.