Próximo reto: Gran Copa Berriozábal

Berriozábal recibirá a más de 500 competidores para la primera edición de la Gran Copa Berriozábal 2025, que se celebrará el domingo 31 de agosto en el auditorio municipal Germán De la Cruz Gutiérrez, con la presencia de atletas provenientes de diversos municipios de Chiapas.

El evento, organizado por la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Power Boys, bajo la dirección de Obed Hernández Olan, contará con representantes de Ocozocoautla, Tapachula, Tonalá, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y el municipio anfitrión, lo que garantiza un alto nivel competitivo en cada una de las pruebas.

“Estamos muy contentos por la respuesta que hemos recibido. Será un gusto recibir a tantas escuelas y entrenadores en esta primera edición, donde esperamos brindar un gran espectáculo deportivo”, expresó Obed Hernández.

La competencia incluye las modalidades de formas, combate y motricidad, y cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), lo que respalda la calidad del certamen. En combate se utilizarán petos electrónicos en las categorías sub-12, sub-15, sub-18 y adultos, para garantizar mayor transparencia y profesionalismo en los resultados.

Además, habrá premiación para primeros, segundos y dos terceros lugares, así como reconocimiento especial a las mejores escuelas del torneo. “Nuestro municipio ha sido cuna de grandes medallistas nacionales e internacionales, y este evento también busca promover Berriozábal como un lugar que respira deporte y cuenta con atractivos turísticos”, comentó Hernández, quien también agradeció el apoyo del presidente municipal, Jorge Arturo Acero.

Programa

Las actividades darán inicio a las 9:30 de la mañana con la prueba de motricidad, seguida de las competencias de formas a las 10:30 horas. La inauguración oficial está programada para las 11:30, y posteriormente se desarrollarán los combates que cerrarán la jornada.

Con esta iniciativa, Berriozábal busca consolidarse como un referente en la organización de eventos deportivos de Tae Kwon Do en Chiapas, ofreciendo un espacio donde convergen el talento, la disciplina y la pasión por este arte marcial.