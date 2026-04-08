Proyecto JUMP logra proyección nacional

JUMP (Jóvenes Unidos Mediante la Promoción), proyecto impulsado por el Súper Óvalo Chiapas en el 2024, dio sus primeros frutos con la proyección de tres talentos locales al serial nacional Trucks México Series.

Esta iniciativa representa una suma de voluntades entre el sector privado y el equipo de carreras para que, a través de la exposición mediática que ofrece el serial de desarrollo de Nascar México Series, las marcas patrocinadoras obtengan los beneficios promocionales en cada una de las sedes de competencia donde participará el piloto a lo largo de la temporada.

Tres baluartes

En el 2025, el primer volante que emigró al serial nacional fue Paulo Roqueñí, participando en 9 fechas celebradas en las sedes de San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Aguascalientes y Puebla.

El equipo Go-Gus!-Dynamic Motorsports contó con un “pull” en el que destacó la marca destino Tuxtla Gutiérrez, Capital de Chiapas, y además de la promoción mencionada, otorgaron diferentes beneficios, como 60 becas para jóvenes de entre 13 a 20 años en los cursos de Fórmula 1800 y visitas de los pilotos a cinco escuelas primarias públicas para pláticas de motivación y concienciación dirigidas a los alumnos. De igual forma, través del DIF municipal se hizo la donación de sillas de ruedas, lentes graduados y computadoras para 65 personas.

Para este 2026, JUMP crece y esta vez son dos los pilotos nuevos que participan en Trucks México Series: Sebastián Rodríguez y Jassyr Salazar, ambos egresados de los Fórmulas 1800 local. Asimismo, Paulo Roqueñí correrá en Trucks México Series y Súper Copa a lo largo de 6 fechas de carrera durante este año.

Por ello, como una muestra de agradecimiento por el apoyo brindado durante la temporada 2025 —y ahora en el 2026—, Paulo Roqueñí entregó al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, una réplica a escala 1 a 24 de la camioneta con la que corrió en 2025.