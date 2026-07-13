Prueban su talento en el Súper Óvalo Chiapas

El deporte motor volvió a convertirse en una plataforma de aprendizaje y oportunidades para nuevas generaciones con la realización del 2.º Curso Teórico-Práctico de Fórmula 1.8, celebrado en el Súper Óvalo Chiapas.

Participantes interesados en el deporte motor vivieron una jornada marcada por la adrenalina, la preparación con bases sólidas y el primer contacto directo con los vehículos de competencia.

Primera experiencia

El 2.º Curso Teórico-Práctico de Fórmula 1.8 permitió que los asistentes se acercaran de manera integral a una disciplina que exige mucho más que velocidad, y es que durante el curso conocieron aspectos relacionados con la seguridad, el reconocimiento de pista, el funcionamiento de los monoplazas y las responsabilidades que implica conducir dentro de un escenario adecuado, antes de pasar a la práctica al volante bajo supervisión de sus instructores.

El programa combinó conocimientos teóricos con ejercicios prácticos para brindar una experiencia formativa dentro y fuera de la pista. La concentración, la disciplina, el respeto a las indicaciones y la capacidad de reacción fueron algunos de los elementos que acompañaron a los participantes durante una sesión de velocidad.

Uno de los componentes destacados de esta segunda edición fue la participación del proyecto JUMP, iniciativa de la que forma parte el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y que permitió otorgar becas para que más personas pudieran acceder al curso y vivir una experiencia que, por sus características, no suele estar al alcance de todos.

Mediante estos apoyos se ampliaron las oportunidades para quienes buscan conocer el deporte motor y desarrollar nuevas habilidades en un entorno seguro.

La realización de esta segunda edición también dio continuidad a los esfuerzos por aprovechar la infraestructura deportiva disponible en Chiapas y acercar nuevas disciplinas a la población, además de brindar aprendizaje, emociones y un mayor acercamiento al automovilismo deportivo, además de la posibilidad de que algunos participantes continúen desarrollando su interés dentro de esta disciplina ya en campeonatos oficiales.