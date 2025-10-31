Puebla busca cerrar con triunfo ante Cruz Azul

Los camoteros del Puebla quieren cerrar bien el Apertura 2025 en casa, donde este viernes recibirán a la Máquina del Cruz Azul en el marco de la jornada 16. El cuadro que dirige Hernán Cristante se encuentra en el último lugar general con 9 unidades, y podría terminar el torneo en ese puesto de no sacar buenos resultados en sus últimos dos partidos (Cruz Azul y León respectivamente).

Sin embargo, para el duelo de la fecha 16 tendrá un gran desafío enfrente, pues lo visitará la Máquina Celeste de Nicolás Larcamón. La Franja es uno de los perores equipos como local, con apenas dos ganados y no se ve por dónde puedan sacar los tres puntos este viernes.

Cristante ha tenido buenas remontadas, contra Juárez y Tijuana, y aunque cayó ante América, la verdad es que dio un buen juego en el que el resultado pudo ser otro.

Pero esto no le augura que ante el cuadro capitalino pueda conseguir lo mismo, pues a pesar de su buen desempeño, ha tenido grandes problemas en su zona defensiva, donde recibió 9 goles en tres encuentros. El desafío poblano de este viernes es Cruz Azul, que viene al alza, con sus 32 unidades, empatado con Tigres y uno debajo del líder Toluca (33).

La Máquina quiere el liderato y a eso apunta luego de su victoria ante Rayados de Monterrey, en gran partido. En su visita a la Angelópolis podría llevarse los tres puntos, pues sus delanteros están finos, además de que es uno de los mejores equipos como visitante, ya que solo ha perdido un duelo en esa condición.

Sin embargo, durante el torneo, la Máquina ha tenido serios problemas cuando enfrenta a los cuadros de la parte baja, apenas sacando empates, como fue ante Necaxa, aunque tenía todo para ganar. Larcamón deberá ser cuidadoso y sacar lo mejor de su escuadra, sin experimentar, para evitar sorpresas, pues la parte alta de la tabla general está más que apretada y cualquier titubeo puede evitarle terminar en lo más alto.

Se espera un triunfo celeste ante las realidades que viven estos dos equipos, y sobre todo si la Máquina aspira al liderato, sin importar lo que los rivales puedan hacer en las últimas dos jornadas. El duelo de Puebla contra Cruz Azul se jugará este viernes 31 de octubre en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:05 horas y será transmitido por la señal de Azteca 7, Caliente y Fox.