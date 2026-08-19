Puebla define últimos boletos rumbo al Chase

El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, recibirá la octava fecha de Nascar México Series 2026, decisiva para definir a los diez pilotos de la categoría estelar y de la Challenge Series que avanzarán a la postemporada.

La atención estará en tres poblanos: Majo Rodríguez, décima con 155 unidades; Santos Zanella Jr., undécimo con 153, y Santos Zanella Sr., duodécimo con 147. Los tres mantienen posibilidades, aunque únicamente uno podrá ocupar el último lugar de clasificación.

Rodríguez destacó la emoción de correr en casa y llegar con opciones después de siete fechas. Zanella Jr. calificó la competencia como una manera especial de cerrar la temporada regular ante su afición, mientras que Zanella Sr. resaltó las buenas actuaciones conseguidas durante el año, entre estas la carrera de Tulum.

La batalla es encabezada por Emiliano Richards con 264 puntos, seguido por Víctor Barrales (225) y Giancarlo Vecchi (218). Gerardo “Chispa” Rodríguez marcha cuarto (208); Koke de la Parra y Mateo Girón suman 201; Regina Sirvent tiene 198; Andrik Dimayuga, 192, y Eliud Treviño, 160.