Puebla, imparable bajo el mando de Luis Guillén

El equipo sub-17 del Club Puebla vive un momento dorado en la Liga BBVA Sub-17, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Bajo la dirección técnica del joven entrenador chiapaneco Luis Guillén, la escuadra poblana ha mostrado un Futbol de gran nivel, con resultados que respaldan el arduo trabajo hecho desde la pretemporada.

Desde que Guillén asumió el mando, el equipo ha experimentado una notable evolución tanto en lo táctico como en lo colectivo. Su llegada ha sido clave para fortalecer la estructura del club en esta categoría, convirtiéndose en uno de los entrenadores más jóvenes en dirigir en un torneo de tanta relevancia, donde se forjan futuros talentos que podrían llegar a la primera división e incluso a la selección nacional.

A paso firme

El pasado fin de semana, el Puebla sub-17 dio un golpe de autoridad al visitar la casa del Club América, líder invicto del grupo y de la competencia. Con un planteamiento ordenado y contundente, los poblanos se impusieron, arrebatando el invicto a las Águilas y enviando un mensaje claro a sus rivales: el Puebla es un serio contendiente por el título.

En las nueve jornadas disputadas hasta el momento, Puebla ha logrado una marca impresionante, con solo una derrota registrada. Este balance refleja la estabilidad del plantel y la calidad del trabajo hecho por el cuerpo técnico, que ha sabido potenciar las virtudes de cada jugador.

El equipo técnico encabezado por Guillén está conformado por Álvaro Gutiérrez (auxiliar técnico), Carlos del Olmo (preparador físico), Ian Coba (entrenador de arqueros) y Albert Espigares, mente maestra detrás de la planeación estratégica. Juntos han conformado un grupo joven y ambicioso que busca trascender en el Futbol mexicano.

Además de su destacada actuación en la liga, el lunes 9 de septiembre, Puebla sub-17 inició su participación en la Copa Promesas enfrentando a la escuadra de PDLA. En este debut, los poblanos se impusieron con un marcador de 2-0, demostrando nuevamente su calidad y el potencial de un plantel conformado en su mayoría por jugadores de 16 y 17 años.

Protagonistas

En entrevista, Guillén expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo. “Estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Los muchachos están comprometidos y eso se refleja en los resultados. Nuestro objetivo es seguir creciendo partido a partido y llegar a la Liguilla con la misma intensidad que hemos mostrado desde la jornada uno”, afirmó.

El joven estratega chiapaneco ha comenzado a hacerse un nombre dentro del Futbol formativo en México, demostrando que con trabajo, disciplina y pasión se pueden alcanzar grandes metas. Puebla sub-17 no solo busca clasificar a la Liguilla, sino también levantar la mano como uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

Con este desempeño el Club Puebla y Luis Guillén se perfilan como protagonistas en la recta final del torneo, dejando en claro que el talento joven también puede alcanzar la excelencia cuando se trabaja con visión y compromiso.