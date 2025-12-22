Puebla, objetivo en la mira para el 2026

El estado de Puebla se ha convertido en el objetivo geográfico a conquistar para los deportistas chiapanecos que aspiran a una medalla en la edición del 30º Aniversario de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Esta semana, en el marco del Pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que encabeza el ex clavadista olímpico, Rommel Pacheco Marrufo, hizo el anunció de la sede principal, pero además se aclaró que las competencias estarán distribuidas en siete estados de la República Mexicana.

Puebla, sede principal

El estado de Puebla albergará un total de 16 disciplinas, por lo que será aquí la mayor concentración de atletas.

Los deportes a los que dará cabida son el Basquetbol, Basquetbol 3x3, Breaking, Escalada Deportiva, Esgrima, Futbol, Golf, Karate, Luchas Asociadas, Hockey sobre Patines en Línea, Rugby, Softbol, Tenis, Tenis de Mesa, Voleibol y Voleibol de Playa.

Las otras sedes confirmadas para la Olimpiada Nacional Conade 2026 son Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Tlaxcala.

Curiosamente es en estas donde se podrían pronosticar más medallas para la delegación chiapaneca y no en la principal —Puebla— considerando como uno de los principales puntos de atención la sede de Tlaxcala, que albergará disciplinas como el Patinaje de Velocidad, Taekwondo y Tiro con Arco.

Otra sede en la mira es Guanajuato, con deportes como el Frontón y la Natación; Yucatán con el Judo, San Luis Potosí con el Ajedrez, Nayarit con el Boxeo y la Halterofilia, además de Jalisco, con Atletismo y Patines sobre Ruedas.

Al respecto, vale la pena recordar que para este año, de acuerdo a la preconvocatoria oficial, los eventos nacionales clasificatorios y regionales se llevarán a cabo hasta el mes de marzo, mientras que para los meses de abril y mayo deberán realizarse las competencias, quedando por definir las fechas exactas por disciplina.

Meta por superar

En la edición 2025 de la Olimpiada Nacional Conade, Chiapas tuvo un gran arranque sumando medallas de oro, aunque al final se estableció en las posiciones habituales de los últimos años, concluyendo en el 23º lugar (de entre 36 entidades) en el medallero definitivo.

En total, consiguió 22 preseas de oro, 25 de plata y 37 de bronce, para quedar por delante de estados como Hidalgo, Puebla, Tabasco, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Colima, Durango y Guerrero. El objetivo será superar este registro y de ser posible situarse dentro del Top-20.

Y como cada año, la primera posición fue para el estado de Jalisco, con 481 preseas de oro, 299 de plata y 295 de bronce, por lo que se puede esperar que repitan como ganadores.