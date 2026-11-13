Puebla recibirá fecha decisiva de Súper Copa

La Súper Copa Roshfrans disputará el próximo domingo 15 de noviembre su penúltima fecha de la temporada en Puebla, donde varias categorías podrían registrar cambios importantes en la lucha por sus respectivos campeonatos.

En la categoría Gran Turismo México (GTM Pro 1), Emiliano Richards, de MG, llegará como líder con apenas cuatro puntos de ventaja sobre Paul Jourdain, de Power Duck. La reducida diferencia mantiene abierta la disputa, por lo que ambos buscarán un resultado favorable para llegar mejor posicionados a la última fecha.

Una situación similar se presenta en la GTM Light, donde Fercho Urquiza, de Blac y Rafael Villazón, de Nucage Racing, están separados por solamente cuatro unidades.

Otras categorías

En Tractocamiones, Santiago Tovar, de Shell Rimula, cuenta con una ventaja de 59 puntos sobre Eduardo Alquicira. Aunque su posición es favorable, el piloto aseguró que buscará mantenerse en la pelea por la victoria y ofrecer otra competencia atractiva.

Por su parte, Javier Girón encabeza la F5 Pro 1 con 86 unidades de diferencia sobre Ricardo Balaguero. Sin embargo, las dos carreras programadas en Puebla pondrán en disputa 200 puntos, por lo que el campeonato continúa abierto. Emilio Montufar y Leonardo Hurtado también mantienen su enfrentamiento por las primeras posiciones.

La actividad incluirá a Mexbike, donde Ulysses Escobedo ya aseguró el campeonato de Expertos y Joshua Orozco hizo lo propio en Intermedios. En Pro 2, Carlos Piña y Arturo Hernández continúan disputándose el título.

Con varios campeonatos todavía sin definirse, la cita poblana será determinante para establecer el panorama rumbo al cierre de la Súper Copa Roshfrans 2026.