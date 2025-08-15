Puebla y Atlético levantan el telón de la J5

Luego de la dolorosa goleada que sufrió el Puebla durante la jornada anterior, le toca reagruparse y salir a buscar buenos resultados cuando reciba este viernes 15 de agosto al Atlético San Luis a las 19:00 horas en el estadio Cuauhtémoc. Más tarde, Necaxa y León se verán las caras, a las 21:05 horas.

Con solo un triunfo en lo que va del torneo, La Franja suma tres derrotas, la más reciente cuando visitó a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y en la que recibió 7 goles, cifra que lo hundió nuevamente en la parte baja de la tabla, situándose por el momento en la posición 16.

Este duelo será importantísimo para la escuadra de Pablo Guede, quien había hecho un buen trabajo durante la Leagues Cup, pero que ahora deberá trasladar los buenos resultados al torneo local. Por su parte, el Atlético San Luis se encuentra en condiciones similares que su rival, pues solo han obtenido una victoria en lo que va del Apertura 2025 y acumulan tres derrotas consecutivas.

Pese a que ambos equipos suman solo tres unidades, los Tuneros se ubican en un mejor puesto de la tabla general, el 14, por la diferencia de goles.

Segundo juego

Los Rayos de Necaxa regresan a Aguascalientes para disputar el partido de la fecha 5 del Apertura 2025 ante los Esmeraldas de León. El conjunto de Aguascalientes viene de un empate a uno tanto ante los Pumas de la UNAM, en lo que fue la jornada pasada.

Con tan solo cinco puntos, el cuadro de Fernando Gago marcha en la posición ocho de la tabla general. Los Rojiblancos saben que aún no han mostrado ser la escuadra que sorprendió el semestre pasado, pero buscarán una vez más que su cancha sea de las complicadas para los visitantes. En lo que va del campeonato, los Rayos han disputado dos duelos en casa y mantienen el invicto, un triunfo y un empate.

Por su parte, León viene a la baja, con todo y James Rodríguez, los Verdes apenas suman una victoria en cuatro partidos. Su última victoria fue ante las Chivas en la fecha 2, y recientemente el equipo que dirige Eduardo Berizzo sumó otra derrota en la jornada 4 ante Rayados de Monterrey al caer por 1-3.