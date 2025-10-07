Puerto Arista albergará la Gran Copa del Sol 2025

Con el propósito de impulsar el desarrollo del Tae Kwon Do en la región costa, el próximo sábado 25 de octubre se llevará a cabo la segunda edición de la Gran Copa del Sol 2025 “El desafío de un campeón”, evento que tendrá como sede la Palapa de Usos Múltiples de Puerto Arista.

El organizador y director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá, Juan Marcelino López Fúnez, confirmó que todo se encuentra listo para recibir a los competidores provenientes de distintos puntos del estado y de entidades vecinas.

En entrevista, López Fúnez destacó que este torneo busca brindar una experiencia diferente, ya que su desarrollo será frente al mar, combinando la disciplina marcial con el entorno natural de la playa. “Es un escenario que motiva a los atletas y que atrae a muchas academias. Estamos preparando una logística cuidada para que cada participante disfrute al máximo su estancia en Puerto Arista”, afirmó.

El certamen incluirá pruebas de Circuito Motriz, Formas en Arena y Combate con peto electrónico y convencional, modalidades que pondrán a prueba las habilidades técnicas y físicas de los participantes.

Las categorías convocadas van desde preescolares hasta adultos, abarcando todas las cintas. En cuanto a la premiación, se entregarán medallas a los primeros lugares de cada división y trofeos a las escuelas que logren destacar en el medallero general.

El programa de actividades iniciará a las 9:00 de la mañana con las pruebas de Formas y Circuito Motriz. A las 12:30 horas se efectuará la ceremonia inaugural, y posteriormente se desarrollarán los combates en sus dos modalidades.

“Invitamos a todas las escuelas, asociaciones y academias a unirse a esta celebración deportiva. Es un evento pensado para convivir, competir y disfrutar del Tae Kwon Do en un entorno inigualable”, expresó el organizador.

Finalmente, Juan Marcelino López reiteró que los interesados pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose al número 9661028853.