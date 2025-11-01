Puerto Arista será sede del Fire Run Hybrid

La costa chiapaneca se prepara para recibir una de las competencias más intensas del año: el Fire Run Hybrid, que se celebrará el sábado 6 de diciembre en un circuito de 6 kilómetros, con 10 obstáculos, diseñado para poner al límite la fuerza, agilidad y resistencia de cada participante.

El evento forma parte de la Serie Aventura Chiapas y cuenta con el respaldo de Motogalería México, garantizando una organización profesional y un ambiente lleno de energía. La carrera arrancará a las 4 de la tarde, con la presencia de atletas provenientes de distintos municipios del estado, quienes buscarán superar cada desafío con determinación y trabajo en equipo.

Las categorías disponibles son varonil y femenil, divididas en modalidades open y elite. En el primer grupo, la inscripción tiene un costo de 580 pesos, mientras que en elite será de 750 pesos, ofreciendo además una premiación en efectivo para los mejores competidores.

En este último sector otorgarán 4 mil pesos para el primer lugar, 3 mil pesos para el segundo y 2 mil pesos más trofeo para el tercero. Por su parte, los participantes del grupo Open serán reconocidos con trofeos y obsequios de los patrocinadores.

El kit del competidor incluirá playera oficial, medalla, número, chip GPS, hidratación, primeros auxilios, foto de bienvenida y pulsera oficial, garantizando una experiencia completa y segura. Las inscripciones ya están abiertas, comunicándose al 9612366022 o mediante depósito en BBVA Bancomer, cuenta 4152313772588253, a nombre de Danae Ramírez Méndez.

El Fire Run Hybrid promete una jornada inolvidable de adrenalina, compañerismo y diversión, con transmisión en vivo durante toda la competencia, consolidándose como una cita imperdible para los amantes del deporte extremo y las pruebas de resistencia.