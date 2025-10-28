Puerto Arista vibró con la Gran Copa del Sol 2025

La playa de Puerto Arista, un escenario natural inmejorable, se convirtió en el punto de encuentro de cientos de familias, entrenadores y deportistas durante la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón 2025. El certamen organizado por la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario Tonalá, dirigida por el profesor Juan Marcelino López Funez, reunió a más de 600 competidores que dieron vida a una jornada inolvidable.

El evento se celebró el fin de semana y atrajo a exponentes de distintos puntos de Chiapas y de estados invitados como Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Por la entidad participaron representantes de Comitán, Frontera Comalapa, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Ocozocoautla, Berriozábal, Arriaga, Huixtla, Villaflores, Tapachula y los anfitriones, Tonalá.

“Nos sentimos muy agradecidos con todos los que hicieron posible este torneo, desde los entrenadores hasta los padres de familia. Puerto Arista ofrece un ambiente único para disfrutar el Tae Kwon Do, la convivencia y el descanso en familia”, comentó el profesor Juan Marcelino López Fúnez al término de la competencia.

Mostraron su nivel

Las actividades comenzaron desde muy temprano con las pruebas de formas en arena y el circuito motriz, en las que los competidores más jóvenes mostraron sus habilidades. Conforme avanzó la jornada se desarrollaron los combates de distintas categorías, que ofrecieron duelos intensos y de gran nivel técnico, desde cintas blancas hasta negras.

En la ceremonia de inauguración, el profesor López Funez subrayó la importancia de seguir promoviendo el Tae Kwon Do como una herramienta formativa. “Tonalá ha sido cuna de grandes medallistas y seguimos trabajando para que nuevas generaciones mantengan ese legado y sigan poniendo en alto el nombre del municipio y de Chiapas”, afirmó.

En lo referente a los resultados por equipos, la Escuela Panamericano Leones de Cintalapa se proclamó campeona de esta segunda edición de la Gran Copa del Sol, imponiendo su dominio en las diferentes categorías. El segundo puesto fue para Panamericano Villaflores, mientras que el tercer sitio correspondió al conjunto de Team Champions de Tapachula.

El torneo cerró con un ambiente de fiesta deportiva, con familias disfrutando del atardecer y atletas celebrando sus logros. Con ello, la Gran Copa del Sol reafirma su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario estatal, al combinar competencia, turismo y convivencia en un entorno incomparable.