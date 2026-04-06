“Pulpito” Velasco destaca en aventura

La participación de la Selección Chiapas en el torneo World Challenger dejó momentos memorables, emociones intensas y, sobre todo, figuras que lograron sobresalir en el plano internacional. Entre ellas, el nombre de Carlos “Pulpito” Velasco se convirtió en sinónimo de seguridad, carácter y talento bajo los tres postes.

El representativo chiapaneco, dirigido por los profesores Jalil Fuentes y Abraham Velasco, vivió una fase de grupos sumamente exigente, donde igualaron 2-2 ante Canadá y 1-1 frente a Egipto, en encuentros marcados por la intensidad y decisiones arbitrales que generaron polémica. Posteriormente, empataron 1-1 contra Estados Unidos, resultado que reflejó el equilibrio y la entrega de un equipo que nunca dejó de competir.

Ya en la ronda de eliminación directa, Chiapas logró instalarse hasta las semifinales, donde enfrentó a Turquía en un duelo vibrante que terminó 3-2 en favor del conjunto europeo. A pesar de la derrota, la actuación del equipo fue destacada, sobre todo por el desempeño del guardameta Velasco, quien fue pieza clave para mantener a su escuadra con vida hasta el último momento.

“Pulpito” Velasco

Durante ese compromiso, el arquero chiapaneco mostró reflejos sobresalientes, intervenciones oportunas y una personalidad que sorprendió para su categoría. Sus atajadas evitaron una diferencia mayor en el marcador y mantuvieron la esperanza de remontada en todo instante. Su actuación no fue aislada, ya que a lo largo del certamen se consolidó como uno de los elementos más consistentes del conjunto.

Más allá de los números, el “Pulpito” destacó por su liderazgo silencioso, transmitiendo confianza a su defensa y demostrando una madurez poco común. En un escenario internacional y ante rivales de alto nivel, respondió con determinación, dejando claro que cuenta con cualidades para proyectarse a futuro.

El equipo chiapaneco, integrado por jóvenes talentos como Bernardo Mantecón Mier, Carlos Emilio Velasco Tovilla, Edy Yared Díaz Gómez, Gael Tamayo Arredondo, Gilberto Mauricio Núñez Aguilar, Luis Maximiliano Urbina Arévalo, Mario David Wong Ventura y Sergio Emiliano Aguilar Albores, entre otros, logró posicionarse entre los mejores del torneo en su primera participación, dejando una grata impresión.

La experiencia en Madrid no solo representó una competencia, sino una vitrina para demostrar el potencial del Futbol infantil de Chiapas. En ese contexto, la figura de Carlos “Pulpito” Velasco emerge como uno de los grandes referentes de esta generación, un arquero que ya dejó huella y que apunta a seguir creciendo dentro del deporte.