“Pulpito” Velasco representará a México

El talento chiapaneco volverá a figurar en un escenario internacional. Carlos “Pulpito” Velasco Tovilla fue convocado para integrarse a la selección mexicana que participará en la Copa América Infantil Isocup 2026, certamen que se llevará a cabo del 13 al 17 de julio en Lima, Perú, donde enfrentará a representativos de distintos países del continente.

Esta convocatoria fue dada a conocer por el entrenador José Carlos Zárate, quien incluyó al arquero de Leones de Tuxtla en la lista definitiva para la competencia. Gracias al nivel que ha mostrado en los últimos meses, Velasco apunta a ser uno de los elementos importantes del conjunto nacional durante el torneo.

En esta nueva experiencia internacional estará acompañado por su entrenador de porteros Jalil Fuentes, quien seguirá de cerca cada una de sus actuaciones y continuará con el proceso de desarrollo del joven guardameta, considerado una de las promesas del Futbol infantil mexicano.

La actividad del “Pulpito” no se detendrá después de su participación en Perú. El chiapaneco mantiene una intensa agenda internacional para este 2026. Tras haber viajado en abril a Madrid, recibió la invitación para asistir al campamento de arqueros que se desarrollará del 29 de julio al 14 de agosto en las instalaciones de Valdebebas, donde entrenará con las categorías inferiores del Real Madrid.

Más adelante también viajará a Colombia para participar en el evento México vs Colombia para porteros, programado del 4 al 7 de octubre, antes de cerrar el año con el torneo nacional Volando por un Sueño, que tendrá como sede el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.

Carlos Velasco comenzó su formación futbolística apenas a los tres años de edad con Leones de Tuxtla, institución con la que ha conquistado campeonatos locales y estatales, además de sobresalir en diferentes torneos nacionales gracias a sus reflejos, su seguridad bajo los tres postes y liderazgo en el terreno de juego.

A lo largo de su proceso ha trabajado con reconocidos entrenadores de porteros como “Pulpo” Williams, “Chamoy” Andrade y actualmente Jalil Fuentes, quienes han sido piezas fundamentales en su crecimiento deportivo y en la consolidación de sus cualidades como guardameta.