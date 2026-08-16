Pumas, a reivindicarse ante Querétaro

Terminó la triste participación de Pumas en la Leagues Cup y para los universitarios es momento de dar vuelta a la página. Ahora ya deben estar pensando en el Apertura 2026 de la Liga MX en donde recibirán al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Esteban “El Tano” Solari no encontraron formas de lidiar contra los de la Major League Soccer (MLS) en la Leagues Cup y quedaron eliminados rápidamente al perder los tres encuentros de la fase de grupo; sin embargo, quieren curar las asperezas en CU cuando el Querétaro visite la capital del país.

No será tarea sencilla para Pumas, pues lidiar con los fantasmas de la reciente eliminación podría afectar el rendimiento de los del Pedregal; sin embargo, el papel universitario es distinto en la Liga MX al encontrarse en la cuarta posición con seis unidades, pero aún es temprano en el certamen. Querétaro por su parte busca seguir cosechando puntos al encontrarse en la séptima posición.

Sin duda será un juego peleado pues ambos conjuntos están realizando un certamen digno de momento, pero para tener un lugar en la Liguilla