Pumas anuncia la llegada de César Garza

A 22 días del arranque del Clausura 2026, los Pumas comenzaron a abrir la cartera y anunciaron la llegada de César Garza a sus filas para la siguiente temporada, un mediocampista de la cantera de los Rayados de Monterrey que viene de jugar en Escocia.

Fue a través de sus redes sociales que los Pumas hicieron oficial la llegada del jugador de 20 años con un singular mensaje. “¡Bienvenido, César Garza, a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo”, decía la publicación del equipo.

Garza llega en calidad de préstamo, sin opción a compra, con la finalidad de tener más minutos en el terreno de juego y competir por un lugar en el once de Efraín Juárez. En tanto, Monterrey confirmó la transacción también en sus redes sociales y aseguró que lo esperan de regreso. “¡Éxito, César Garza! Nuestro canterano pasa a Pumas en transferencia temporal sin opción a compra”, señalaron los regios.

Garza llega luego de estar un año en Escocia con el Dundee y tuvo una participación destacada en el Mundial Sub-20 de 2025, siendo titular en cuatro de cinco partidos.

El nuevo refuerzo de Pumas tuvo un proceso completo en Rayados desde 2017, pasando por todos sus equipos inferiores hasta llegar a Primera.