Pumas está al borde de la eliminación

La “fiesta grande” del Futbol mexicano está cada vez más cerca de comenzar y los Pumas se juegan sus últimas opciones para poder estar en ella.

Matemáticamente, el equipo de Esteban Solari no está eliminado del Apertura 2026, pero sus posibilidades de clasificar a la Liguilla cada vez son menores.

De momento, el conjunto auriazul se encuentra la decimosegunda posición de la tabla y está a tres puntos de alcanzar al octavo lugar (Tijuana), donde se comienzan a repartir los boletos para la disputa por el título.

Esto necesitan para clasificar

Los Pumas tienen tres partidos por disputar en el cierre de la fase regular del Apertura 2026, es decir, todavía tiene nueve puntos por ganar.

Los del Pedregal enfrentarán al Puebla en el estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 30 de octubre. Después, al América (7 de noviembre) y al Monterrey (21 de noviembre) en el Olímpico Universitario.

Para ser uno de los ocho equipos que participen en la Liguilla del Futbol mexicano, Esteban Solari y sus dirigidos necesitan ganar los tres compromisos y todavía esperar resultados.

Necesitan que el Atlético San Luis, el Santos Laguna, el Querétaro, el Tijuana y el Monterrey dejen puntos en el camino. Aunque, los Gallos Blancos, los Xolos y los Rayados aún tienen un encuentro pendiente por jugar.

Para su fortuna, el conjunto queretano y el regiomontano se enfrentarán entre ellos, por lo que alguno o ambos dejarán algunas unidades. Los Pumas están a solo tres puntos de la zona de clasificación, pero son muchos los equipos de los que dependen para conseguir su boleto.