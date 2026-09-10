Pumas quiere reencontrase con el triunfo

Urgido por reencontrarse con el gol, Pumas recibe a León en partido de la jornada 7 de la Liga MX, luego de que fuera pospuesto por las semifinales de la Leagues Cup.

Los universitarios, dirigidos por Esteban Solari, necesitan salir de la mala racha que arrastran al solo sumar dos triunfos en lo que va del torneo y que hoy los tiene con la parte media de tabla general con solo 8 puntos.

La afición de Pumas tendrá que espera el regreso de César “Chino” Huerta al campo olímpico luego de su paso por Europa, pues será hasta la próxima jornada que CU comience a rehacer a Huerta y dé contundencia a su equipo, que no se parece en nada al de inicios de año.

Por su parte, León regresa a sumar goles luego de conseguir el tercer lugar de la Legues Cup ante el América. El conjunto de Javier Galdolfi buscará aprovechar la falta de contundencia de su rival para salir con una victoria de CU.

El cuadro esmeralda llega a su séptimo compromiso del torneo regular con 3 triunfos y tres derrotas que lo ubican en la posición 7 con 10 puntos. Aficionados podrán seguir el duelo de felinos este jueves 10 de septiembre a las 9:05 de la noche por Canal 5.