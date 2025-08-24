Pumas recibe a un muy débil Puebla en CU

Los Pumas están frente a la oportunidad de regresar a la senda del triunfo cuando reciban este domingo al Puebla, como parte de la fecha 6 del Apertura 2025.

La cancha del Olímpico Universitario será la sede del encuentro que permitirá que los felinos puedan reponerse de los dos empates consecutivos (el más reciente contra el campeón Toluca) y con ello sumar tres valiosos puntos.

¿Cómo llegan?

Con cinco unidades en su haber y colocados en la posición 13 de la Tabla general, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán imponerse y aprovechar la mala racha que acompaña a los poblanos desde el inicio del torneo, pero deberán usar su localía y la confianza que han sumado tras la llegada de sus nuevos refuerzos: José Juan Macías y Alan Medina.

Por su parte, en la presente temporada todo le ha salido mal a los Camoteros, no solo quedaron fuera de la Leagues Cup, luego de caer en penales frente al Seattle, sino que se quedaron sin DT, luego de la renuncia de Pablo Guede, antes de este encuentro internacional.

Puebla ha sumado dos derrotas consecutivas en el torneo local y apenas cuenta con una victoria en la jornada 3, cuando sorprendió por la mínima al Santos.