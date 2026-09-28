Pumas sufre derrota ante el Atlético San Luis

Incrédulo y molesto, Esteban “El Tano” Solari se llevó las manos al rostro cuando cayó el tercer gol potosino.

Muy a su pesar, “El Tano” sabía que, por el tiempo que restaba en el cronómetro, ya era imposible hasta rescatar el empate. No se equivocó.

Los Pumas perdieron (2-3) con el Atlético San Luis y siguen sin salir de la crisis que atraviesan.

Los resultados positivos no llegan, su funcionamiento siembra más dudas que certezas, el Estadio Olímpico Universitario dejó de ser una fortaleza y ya no hay conexión con la afición auriazul. Nada le sale a este equipo, que cada vez se aleja más de la Liguilla.

En un partido lleno de polémica, por las decisiones del árbitro central, Víctor Alfonso Cáceres, el conjunto felino dejó escapar la oportunidad de obtener una victoria en casa que les diera confianza para el cierre de la fase regular.

Con un doblete de Sebastien Salles-Lamonge (23’ y 79’) y un gol de David Rodríguez (55’), la escuadra capitalina se llevó una derrota más que dolorosa, que confirma el mal momento que vive de la mano del “Tano” Solari.

Un solo triunfo en sus últimos 10 partidos, entre Liga MX y Leagues Cup, y cinco puntos ganados de los 15 disputados en CU son un claro reflejo de que las cosas no andan bien en la institución auriazul.

La extraordinaria anotación (52’) de Rodrigo López devolvió, por algunos minutos, la ilusión a las 14 mil aficionados que se encontraban en el inmueble auriazul.

Sin embargo, poco después, el que nunca se equivoca esta vez sí lo hizo. Sorprendentemente, Keylor Navas falló en el momento menos oportuno y no pudo detener un disparo nada complicado. El tercer tanto rojiblanco llegó y la poca esperanza que había en CU se esfumó.

Aunque, en la recta final, Juninho Vieira regresó un poco de alegría con su gol desde el manchón de penalti, pero la losa ya era muy pesada.

Cuando el brasileño logró su doblete, el estadio explotó de emoción por unos segundos, pero el árbitro asistente levantó su bandera para señalar un fuero de juego. Todo se volvió a derrumbar.

Los Pumas se llevaron un duro revés en casa y se alejaron de la posibilidad de acercarse a los puestos de la Liguilla. El proyecto del “Tano” Solari no está rindiendo frutos y la incertidumbre se ha adueñado de Cantera.

Por si algo le faltara a los universitarios, en la siguiente jornada les toca recibir al equipo que les arrebató el título el torneo pasado en su propia casa: el Cruz Azul de Joel Huiqui.