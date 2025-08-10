Pumas y Rayos se miden en la J4 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM y los Rayos de Necaxa ya dejaron atrás el fracaso que tuvieron en su participación en la Leagues Cup al no calificar a los cuartos de final, ahora se enfocan en su enfrentamiento de la fecha 4 del Apertura 2025.

Para los Universitarios podría ser el debut en Ciudad Universitaria para Keylor Navas, ya que el guardameta jugó ante Querétaro la jornada pasada del campeonato.

También se sigue esperando el debut del galés Aaron Ramsey, quien no ha podido tener minutos en el equipo que dirige Efraín Juárez. Los Pumas marchan con 3 puntos.

Para Necaxa, luego de su último cotejo en la Legues Cup, en el que fueron goleados por 5-1 ante Orlando City, las críticas no se hicieron esperar y ahora buscan olvidar ese momento y obtener una victoria en el campeonato mexicano y seguir subiendo puestos en la tabla general. El cuadro Hidrocálido suma 4 unidades.

Cabe recordar que los Rojiblancos vienen de empatar a un gol en la fecha 3 contra las Águilas del América. En sus últimos cinco enfrentamientos, los pupilos de Fernando Gago han inclinado la balanza a su favor con 3 victorias, por un empate y un triunfo auriazul. No obstante, la última ocasión en que los Rayos se impusieron a los universitarios en C. U. fue en la jornada 11 del Clausura 2022.

Pumas y Necaxa se mediarán este domingo 10 de agosto en la cancha de Ciudad Universitaria, a partir de las 18:00 horas.