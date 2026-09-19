Que viva el deporte llegará a El Jobo

El Parque Central de El Jobo será escenario este sábado 19 de septiembre de una jornada dedicada al deporte y la convivencia familiar, como parte de la actividad “Que viva el deporte en tu colonia”, que reunirá a niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 8:30 horas y contemplan diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de promover la participación y el sano esparcimiento entre los habitantes de la zona.

Uno de los primeros atractivos serán las carreras pedestres dirigidas a niñas y niños de 5 a 12 años, quienes tendrán la oportunidad de participar en una actividad recreativa y deportiva diseñada para diferentes edades.

También se contará con la participación de los clubes de Basquetbol Tornados y Linces, que tendrán presencia durante la jornada para complementar el programa y acercar esta disciplina a las familias asistentes.

Como parte de la convivencia se contempla además una premiación con kits deportivos para reconocer la participación de las niñas y los niños en las actividades programadas.

El cierre de la jornada estará reservado para el Futbol, con la participación de Guerreros F. C., Titanes F. C., Dragones F. C. y Rayos F. C., equipos que formarán parte de los encuentros programados en el Parque Central.

De esta manera, El Jobo tendrá una mañana en la que distintas disciplinas compartirán espacio con la convivencia comunitaria, buscando que las familias se acerquen al deporte y encuentren en la actividad física una alternativa de recreación.

La invitación está dirigida a toda la comunidad para acudir al Parque Central desde las 8:30 horas y disfrutar de las diferentes actividades preparadas para esta jornada deportiva.