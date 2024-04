Queda darlo todo: Rodrigo Guillén

Consciente de que las opciones de Liguilla son escasas, pero a la vez determinado a ganar el próximo partido contra Petroleros de Salamanca, se manifestó el mediocampista de Cafetaleros de Chiapas Rodrigo Guillén.

Tras la derrota del pasado lunes ante Freseros del Irapuato, el chiapaneco aceptó que el resultado fue duro de asimilar, pues solo tenían en mente la victoria para mantener firmes sus esperanzas de clasificar a la fase final. “Para las aspiraciones que teníamos era muy importante sacar los tres puntos aquí. No se logró, se nos complica aún más y es ya casi imposible el pase”, reconoció.

No obstante, se dijo comprometido a que la escuadra mejore en aspectos que fallaron en el encuentro anterior, como la contundencia, y a seguir sumando lo más posible. “Sabíamos que estos tres partidos era sacar los diez puntos a cómo diera lugar. No se dio en el primero y, qué te digo, queda darlo todo en estos dos partidos que quedan y a seguir adelante”, acotó.

Además, resaltó que tienen por delante un cierre duro, con un par de compromisos más, pero “todo el torneo fue fuerte, todos los equipos del final son los que están arriba, entonces hay buen nivel y se ve, no podemos dar estas ventajas en el terreno de juego”.

Finalmente, mandó un mensaje a la afición chiapaneca y reiteró que tanto él como sus compañeros dejarán todo en la cancha para el resto de la campaña. “El equipo da todo. Obviamente, somos los primeros que queremos que nos vaya bien. A veces no se da. Uno a veces no se explica por qué no se dan las cosas, pero el equipo lucha y no hay otra explicación”, sentenció.