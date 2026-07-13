Quedan definidas las semifinales del Mundialito

El camino rumbo al campeonato del Mundialito Inter Prepas 2026 entra en su etapa decisiva luego de celebrarse los encuentros correspondientes a los cuartos de final en las ramas femenil y varonil, donde las emociones estuvieron presentes de principio a fin con goleadas, encuentros muy parejos y dos clasificaciones que tuvieron que definirse desde la tanda de penales.

Femenil

En la rama femenil, Prepa 02 Portugal dio un golpe de autoridad tras vencer por un contundente 8-1 a Tele Bach 73 Estados Unidos, convirtiéndose en la ofensiva más explosiva de la jornada.

Por su parte, CECyTCH 34 Arabia Saudita mostró orden y contundencia para imponerse 4-0 a Conalep 312 Uruguay, mientras que Cobach 33 Brasil confirmó su candidatura al título al derrotar 4-2 a Prepa Bivalente Senegal.

El duelo más dramático fue protagonizado por Prepa 03 Panamá y Cobach 35 Croacia, equipos que igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario. Desde los once pasos, Panamá fue más efectivo y selló su clasificación al imponerse 3-1 en la serie de penales.

Varonil

En la rama varonil, Cobach 13 Argelia protagonizó la mayor goleada de la jornada al superar 9-4 a Prepa 01 Paraguay, demostrando un ataque demoledor que lo coloca entre los principales aspirantes al campeonato.

Otro de los conjuntos que avanzó con autoridad fue Tec de Monterrey Noruega, que venció 4-2 a Prepa 07 Egipto, mientras que Gilberto Velázquez España también hizo valer su contundencia ofensiva para derrotar 4-2 a Prepa 07 Qatar.

La última llave fue la más intensa del sector varonil. Prepa 06 Golden Irán y CETis 138 Uzbekistán empataron 4-4 tras un emocionante encuentro lleno de alternativas. En la definición desde el manchón penal, Irán mantuvo la calma para quedarse con el boleto a semifinales gracias a un triunfo de 3-1.

Con estos resultados quedaron definidos los ocho equipos semifinalistas, quienes buscarán instalarse en la gran final del torneo que reúne a las principales instituciones de educación media superior de Tuxtla Gutiérrez. La competencia ha destacado por el buen nivel futbolístico, la convivencia entre estudiantes y el ambiente de fiesta deportiva que se vive en cada jornada.

Las semifinales prometen encuentros de alto nivel, ya que los equipos sobrevivientes han demostrado equilibrio entre ataque y defensa, además de una gran capacidad para responder en los momentos de mayor presión.