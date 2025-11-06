Quedan definidos los cuartos de final

Luego de una vibrante ronda de octavos de final, el Torneo Interno Médica Mavel ya tiene a sus ocho mejores equipos clasificados. Los enfrentamientos recientes estuvieron llenos de emoción, buen Futbol y momentos de gran intensidad que dejaron fuera a varios favoritos y confirmaron la solidez de los conjuntos que siguen con vida en la competencia desarrollada en las canchas de la Preparatoria Número 2.

En una de las primeras sorpresas, Ñemas dio el golpe de autoridad al eliminar a Los Más Capos, conjunto que llegaba con gran expectativa, pero no logró sostener el ritmo ante la presión rival. Ñemas aprovechó sus oportunidades y selló su pase a los cuartos, para medirse con Gran Malinis, cuadro que mostró carácter y determinación para imponerse ante Cementeros, dejando claro que atraviesa un momento sólido y con argumentos para pensar en la semifinal.

Ofensiva

Por otro lado, Kaos se llevó los reflectores tras superar con autoridad a Amazonas en un partido de ritmo alto y gran exhibición ofensiva. El conjunto buscará mantener la inercia positiva cuando enfrente a Lomecan, que también avanzó luego de derrotar a Tuxtepec FC, demostrando orden defensivo y contundencia en el ataque. Ambas escuadras llegan motivadas y prometen un duelo lleno de intensidad.

En otro de los cruces destacados, Talacheros logró avanzar tras vencer a Rayos en un compromiso que se definió hasta los minutos finales, con una actuación destacada de su portero y un gol que encendió la grada. Su siguiente rival será Profes FC, que eliminó a Leones en un juego parejo que mantuvo el suspenso hasta el silbatazo final. Profes mostró mayor efectividad en el cierre del encuentro y consiguió su boleto entre los ocho mejores.

Por su parte, Lomecanes FC se impuso con autoridad sobre Halcones, demostrando que su juego colectivo y su capacidad física serán armas importantes en la siguiente ronda. En los cuartos se enfrentará a Brazzers, que superó a Bacateams en uno de los partido más atractivos de la jornada, con varias anotaciones y grandes momentos de Futbol.

Encuentros

Con estos resultados, los cuartos de final quedan de la siguiente manera: Ñemas-Gran Malinis, Kaos-Lomecan, Talacheros-Profes FC y Lomecanes-Brazzers. Cuatro enfrentamientos que prometen grandes emociones y que mantendrán a los aficionados pendientes de cada jugada, en busca de los semifinalistas del certamen.

El Torneo Interno Médica Mavel sigue consolidándose como un espacio de sana competencia y compañerismo, en al que el talento y la pasión por el Futbol se combinan con el esfuerzo colectivo. La intensidad de esta fase demuestra que todos los equipos están dispuestos a dejarlo todo en la cancha, en una edición que cada vez luce más pareja y espectacular.