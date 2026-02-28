Quedan definidos los octavos de final

Luego de una intensa ronda de “playoffs”, el camino ya está trazado rumbo a la final en Budapest. Después de que ocho equipos lograron obtener su boleto para los octavos, en una segunda oportunidad tras la fase regular, los enfrentamientos quedaron definidos.

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt evitaron quedar eliminados. Dichos clubes se unieron a los ocho mejores, quienes fueron cabezas de serie en el sorteo: Arsenal, Bayern de Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Este viernes 27 de febrero, se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, para confirmar los cruces de la siguiente ronda. Cabe recordar que el cuadro ya había quedado establecido desde que se hizo el sorteo para los “playoffs”; es decir, este fue el último sorteo que se hizo para conocer cada uno de los encuentros y, a partir de ahora, todos los clubes ya saben a quién se enfrentarían si superan el resto de las eliminatorias.

De esta manera se confirmaron las ocho llaves de los octavos de final de la Temporada 202-26 de la Champions League. Es importante aclarar que los ocho mejores equipos de la fase de liga también tienen la ventaja de jugar la vuelta de los octavos en condición de local.

Además, en la Casa del Futbol Europeo, solamente se determinaron las llaves, por lo que todavía falta conocer las fechas, horarios y, sobre todo, cuándo jugará cada escuadra. Aunque los partidos de ida se disputarán los días 10 y 11 de marzo, y los de vuelta para 17 y 18 de marzo.

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Liga de Campeones ya conoce su camino rumbo a Budapest, donde estará en disputa la codiciada Orejona.