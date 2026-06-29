Queens, Amazonas y Talo’s salen con triunfos

La actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” (OMA) continuó con una intensa jornada celebrada en la sede de Las Canchitas, donde los equipos ofrecieron encuentros de gran nivel y mantuvieron la lucha por los primeros puestos de sus respectivas categorías.

Uno de los compromisos más emocionantes fue el protagonizado por Transportes y Queens, quienes llevaron el partido hasta el tercer set. El primer parcial favoreció a Transportes por marcador de 25-12, pero Queens reaccionó de gran forma para quedarse con el segundo episodio por 30-28, en uno de los sets más disputados de la jornada. En el definitivo, Transportes retomó el control del encuentro y selló la victoria con un claro 15-13, llevándose un importante triunfo en tres parciales.

Desempeño

Por su parte, Amazonas mostró un desempeño sólido y efectivo para imponerse en dos sets consecutivos a Guerreras A Team. El conjunto ganador dominó el encuentro desde el arranque y consiguió parciales de 25-16 y 25-14, resultado que le permitió sumar una victoria sin mayores complicaciones y mantenerse como uno de los equipos protagonistas del certamen.

Otro de los partidos que captó la atención fue el enfrentamiento entre Talo’s y Cobach. El duelo resultó muy parejo durante los dos primeros sets. Cobach se quedó con el primero por 25-23, mientras que Talo’s respondió en el segundo con marcador de 25-11 para igualar las acciones. En el tercer y definitivo episodio, Talo’s aprovechó el impulso anímico para cerrar con un 15-10 que le otorgó la victoria en un compromiso lleno de emociones.

La jornada concluyó con el choque entre Tucanas y Talo’s. Las primeras sorprendieron al quedarse con el segundo set por 25-18, luego de que Talo’s ganara el inicial por 25-18. Sin embargo, el conjunto de Talo’s mostró mayor consistencia en el desenlace y dominó el tercer parcial por 15-6 para quedarse con un nuevo triunfo en la competencia.

Intensidad

Con estos resultados continúa el desarrollo del torneo organizado por la OMA, que semana a semana reúne a equipos de diferentes categorías en busca de consolidarse como protagonistas del campeonato. La competencia sigue ofreciendo encuentros de gran intensidad, reflejando el crecimiento del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez y el compromiso de jugadores, entrenadores y cuerpo arbitral por fortalecer este deporte.

La próxima fecha promete nuevos enfrentamientos de alto nivel, en los que cada conjunto buscará seguir sumando triunfos para mejorar su posición dentro de la clasificación y acercarse a las instancias decisivas del certamen.