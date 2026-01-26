Queens divide resultados en la jornada 9

La jornada 9 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Queens, que vivió un fin de semana de contrastes en la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado, escenario que volvió a recibir actividad intensa del torneo municipal.

El arranque fue favorable para Queens, ya que su primer compromiso se resolvió por la vía del default ante el equipo de Catleyas. La falta de asistencia del rival otorgó el triunfo automático, resultado que generó un ambiente optimista dentro del plantel, al pensar que la fecha podía cerrarse de manera perfecta y con una suma completa de unidades en la clasificación.

Confianza

Ese primer resultado elevó la confianza del grupo, que se mantuvo concentrado durante la espera de su segundo encuentro. El equipo aprovechó el tiempo previo para ajustar detalles y mantener el ritmo competitivo, consciente de que cada jornada resulta determinante en una liga caracterizada por su paridad y exigencia técnica.

Segundo duelo

Sin embargo, el segundo duelo presentó un panorama completamente distinto. Queens se midió ante Aztecas, un rival ordenado, con buen manejo del balón y solidez en cada rotación. Desde el inicio, el encuentro se desarrolló con intercambios largos y un ritmo elevado, obligando a ambos conjuntos a emplearse a fondo en cada punto.

Aztecas logró imponer condiciones en los momentos clave del primer set, aprovechando errores puntuales y mostrando mayor contundencia en la red, lo que se reflejó en el marcador de 21-25. Para el segundo parcial, Queens intentó reaccionar con ajustes tácticos y mayor presión desde el saque, pero la respuesta del rival fue efectiva y terminó por sellar el triunfo con un 15-25.

Pese al revés, Queens mostró actitud competitiva y disposición para pelear cada jugada, elementos que siguen siendo parte de su identidad dentro del certamen. El cuerpo técnico destacó la importancia de aprender de este tipo de enfrentamientos, especialmente ante equipos que marcan el ritmo del campeonato.

La actividad en la escuela primaria Camilo Pintado volvió a confirmar la buena organización de la Liga Oficial Municipal, así como el compromiso de jugadores y aficionados que mantienen vivo el Voleibol local. Para Queens, la jornada 9 representa una lección valiosa rumbo a las siguientes fechas, con la mira puesta en recuperar terreno y mantener la regularidad a lo largo de la temporada.