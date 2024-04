Queens pega primero y dos veces

Queens cumplió el adagio que dice “el que pega primero, pega dos veces”, al derrotar a Amazonas en tres sets. Las “princesas” comenzaron su participación con una victoria de 25-17 en el primer set, aunque fueron alcanzadas en el segundo asalto. Al final se llevaron la victoria en muerte súbita contra Amazonas. La contienda se llevó a cabo este fin de semana en Caña Hueca.

La cancha núm. 2 del espacio deportivo mencionado anteriormente recibió a ambas sextetas que se encuentran estacionadas en la mitad de la tabla general. Con la convicción de escalar algunos puestos, los planteles estaban obligados a llevarse el triunfo sobre su rival, por lo que los puntos no se hicieron esperar.

Queens, fiel a sus principios, consiguió unidades desde los saques iniciales, aumentando así su ventaja en los primeros minutos. Aunque las “amazónicas” intentaron en todo momento igualar los “cartones”, esto fue imposible y el primer set se inclinó del lado de las “princesas”. La primera prueba concluyó 25-17 a favor de Queens.

Siendo sabedoras de que un segundo descalabro sería suficiente para perder el cotejo, Amazonas no desaprovechó la oportunidad y en el segundo asalto fueron ellas quienes obtuvieron la ventaja desde el comienzo. Aunque Queens no se doblegó y repitió la fórmula del primer capítulo, esto no fue suficiente y terminaron cayendo 14-25, obligándose a jugar un último capítulo.

Luego de 40 minutos de actividad, las jugadoras ya mostraban cansancio y nerviosismo, no obstante, no le bajaron a la intensidad y los remates continuaron en la cancha de Caña Hueca. Las escuadras eran conscientes de que desperdiciar puntos podría ser crucial, por lo que no dejaron de luchar en ninguna de las jugadas y el juego se alargó por unos 20 minutos más.

Al final, las que pegaron primero fueron las que se llevaron el éxito al conseguir primero las 15 unidades. Queens obtuvo la victoria al doblegar a sus contrincantes con un apretado 15-10. Tras la obtención del triunfo, las “princesas” subieron un par de posiciones en la tabla general; sin embargo, aún se encuentran fuera de los puestos de clasificación a la fase final, por lo que tendrán que mejorar.