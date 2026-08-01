Querétaro busca hilar su segunda victoria

Con la misión de ligar triunfos, Querétaro recibirá este sábado a los Tigres de la UANL en el estadio La Corregidora, como parte de las acciones de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Gallos Blancos llegan motivados tras conseguir su primera victoria del certamen al imponerse 2-1 a los Tuzos del Pachuca. Del otro lado, Tigres atraviesa un momento de incertidumbre.

La escuadra regiomontana afrontará este compromiso tras la salida de su DT, Guido Pizarro, quien el 28 de julio puso fin a una etapa de 13 años ligada al club, primero como referente en la cancha y posteriormente desde el banquillo.

Mientras la directiva define al nuevo estratega, Hernán Elizondo tomará las riendas del equipo de manera interina con la misión de enderezar el rumbo.

Choque en el Jalisco

Atlas y Monterrey se enfrentarán en busca de sumar puntos este sábado. Con un partido ganado y uno más empatado, los dirigidos por Matías Almeyda se colocan en la octava posición de la tabla general con 3 puntos.

Por su parte, Atlas quiere conseguir su tercera victoria al hilo y en casa, luego de que los rojinegros salieron victoriosos en sus visitas al León y a Santos.

Los dirigidos por Hernán Crespo se ubican en el tercer lugar de la general con 6 puntos y buscarán aumentar su ventaja ante el equipo regio.

León, a romper mala racha

En el estadio Nou Camp, los Esmeraldas del León reciben a los Tuzos del Pachuca. La escuadra comandada por Javier Gandolfi se encuentra sumergida en la parte baja de la tabla de posiciones. Ocupa el lugar 17 con 0 unidades de 6 posibles.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca llegan con una victoria contra Pumas en su primer duelo y una derrota frente al Querétaro.

La Máquina busca alargar invicto

Cruz Azul regresa al Banorte con el objetivo de ampliar su racha de imbatibilidad al enfrentar este sábado a los Potros de Hierro del Atlante.

La Máquina acumula 10 partidos (ocho triunfos y dos empates) sin perder de la mano de Joel Huiqui, por lo que va por su onceava victoria.

Desde que asumió el timón del cuadro celeste (jornada 17 del Clausura 2026) Huiqui no sabe lo que es perder.

Además, la Máquina viene con el ánimo por las nubes tras ganara el Campeón de Campeones (que jugó ante Toluca el pasado domingo) y con este equipo no se le ve un rival que le pueda competir, y ya no se diga vencerlo.