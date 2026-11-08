Querétaro quiere su pase a la Liguilla

Aún con las esperanzas puestas en la Liguilla y con un partido pendiente de la fecha 7, los Gallos reciben a La Franja este domingo 8 de noviembre en el estadio de La Corregidora, en punto de las 18:00 horas, en la penúltima jornada del Apertura 2026.

Querétaro suma su cuarta derrota consecutiva, pero eso no le impide soñar con la fiesta grande del balompié mexicano. Si bien sus últimos resultados han sido desfavorables, llegó a 20 puntos y de ganar los últimos dos encuentros, tendría posibilidades de clasificar, aunque deberá esperar que equipos como Tijuana, León, Santos y Monterrey concluyan mal el torneo.

Tras perder frente a Cruz Azul, los dirigidos por Esteban González saldrán en casa con todo a favor, en especial porque se medirán frente a un Puebla que está prácticamente fuera de cualquier posibilidad de clasificación en este nuevo formato.

Aún con un partido pendiente, que se jugará el próximo sábado 14 de noviembre frente a Monterrey, los Gallos estarían sorprendiendo a todos al colarse como uno de los últimos invitados para disputar el campeonato.

Por su parte, los Camoteros continúan sin ganar desde la jornada 8 y acumulan tres caídas consecutivas. Su más reciente descalabro frente a Pumas eliminó cualquier posibilidad de clasificación al sumar solamente 16 puntos (tras cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas).

Pese a que los poblanos tuvieron un buen arranque de torneo, poco a poco se fueron desinflando y los malos resultados ya tuvieron consecuencias desafortunadas para los discípulos de Gerardo Espinoza.

Puebla no tiene ya nada qué perder, mientras que Querétaro se juega la vida con nueve puntos aún pendientes de ganar.