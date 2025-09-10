¿Quién es Andrea Becerra, medallista en Mundial?

Andrea Maya Becerra ha llenado de orgullo al pueblo mexicano, luego de coronarse en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025. Su segunda medalla de oro en la competición.

Ahora escribe su nombre con letras mayúsculas entre las mejores arqueras mexicanas en la historia. Junto a medallistas olímpicas como Alejandra Valencia, Aída Román o Mariana Avitia.

Logros

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 25 de julio de 2000, Andrea Maya Becerra, desde pequeña fue sembrando el camino hasta ser el primer lugar en la clasificación del arco compuesto con destacados resultados en las Copas del Mundo y en eventos internacionales.

En 2019, dio muestras de su potencial cuando se coronó en la Universidad Mundial de aquel año. Sin embargo, sus recientes logros como la medalla de oro, o en los certámenes más reconocidos de la FITA (Federación Internacional de Tiro con Arco), han sido los que la han posicionado como una de las mejores del mundo.

Recientemente, también ganó dos medallas en los Juegos Mundiales de 2025, oro en la prueba individual y plata por equipo mixto, y seis medallas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre entre 2021 y 2025.

Hoy más que nunca, la jalisciense de 25 años de edad es una de las referentes en su disciplina, y solo el tiempo dirá cuántas preseas más se podrá colgar en representación de México.