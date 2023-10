Quiñones quiere devolver a México lo que le ha dado

La principal razón por la que Julián Quiñones decidió jugar para México por encima de Colombia se debe a un agradecimiento que tiene hacia el país, en el cual vive desde hace mucho tiempo cuando llegó joven para integrarse a las fuerzas básicas de Tigres.

“Yo siempre he dicho que cada uno es libre de opinar lo que quiera. Todo el mundo es libre de expresar lo que siente. Yo respeto mucho eso. Así como hay gente que critica, hay gente que me quiere en la selección. Elegí a México porque quiero devolver lo que me han dado, agradecerles. y qué mejor que estando en selección aportando con goles y buenas actuaciones a este país que tanto me ha dado”, declaró.

Además, recordó cómo fue recibido por los jugadores de la selección mexicana cuando fue llamado a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento durante la fecha FIFA de septiembre, aun cuando estaba haciendo su proceso de naturalización.

“Para eso fui al CAR a conocer a mis próximos compañeros de selección, si Dios quiere, para agruparme, ajustarme al modelo y juego del profe Jaime. Me recibieron muy bien, regresé muy contento. Estaba motivado de estar ahí aunque fuera por unos días, yo deseaba estar ahí y se logró. Esperemos estar ahora más tiempo”, añadió.

Quiñones, en sus palabras, ya se siente como nuevo elemento de la selección nacional, y es que el tener pasaporte y completado su trámite ante la FIFA ya lo hace elegible por Jaime Lozano.

“Desde que comencé mi tramite de nacionalidad ya me miraba usando la camiseta de la selección, y ahora más porque tengo mis papeles y puedo ser incluido en la próxima convocatoria. Trabajo al máximo para estar a tope en lo que el técnico necesite”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que si es llamado a la selección no será porque es jugador del América, sino que es un plan que existe con la Federación Mexicana de Futbol desde que estaba en Atlas.

“Desde que estaba en Atlas comencé mi trámite. Cuando se fue Cocca, me habló de selección estando en Atlas. Ahora se dio un golpe más por estar en un club tan grande como América, pero lo de mis papeles lo tenía hecho”, explicó.