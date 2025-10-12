﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesMundo

Quiñones quiere ser más visto

Octubre 12 del 2025
El colombiano alzó la voz sobre la falta de oportunidades que ha sufrido en el Tricolor. Agencias
El colombiano alzó la voz sobre la falta de oportunidades que ha sufrido en el Tricolor. Agencias

Luego de estar ausente en la Fecha FIFA de septiembre, Julián Quiñones regresó a la selección mexicana para enfrentar este mes a Colombia y a Ecuador. Ante la ausencia de Raúl Jiménez, el delantero del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita niega que esta sea una oportunidad para ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“La selección tiene grandes jugadores, no dependemos de un solo jugador y las oportunidades se van dando paso a paso, no habrá sólo una, siempre hay muchas en el Futbol… puede ser ahora, uno nunca sabe. Lo importante es aprovechar el día a día y seguir trabajando”, lanzó el atacante.

Sin embargo, sí alzó la voz sobre la falta de oportunidades que ha sufrido en el Tricolor. “Tal vez han sido partidos buenos o malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo. A veces hace falta confianza en mí y hay que seguir trabajando para ganarse la confianza con base en el trabajo”, aseveró.

﻿