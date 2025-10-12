Quiñones quiere ser más visto

Luego de estar ausente en la Fecha FIFA de septiembre, Julián Quiñones regresó a la selección mexicana para enfrentar este mes a Colombia y a Ecuador. Ante la ausencia de Raúl Jiménez, el delantero del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita niega que esta sea una oportunidad para ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“La selección tiene grandes jugadores, no dependemos de un solo jugador y las oportunidades se van dando paso a paso, no habrá sólo una, siempre hay muchas en el Futbol… puede ser ahora, uno nunca sabe. Lo importante es aprovechar el día a día y seguir trabajando”, lanzó el atacante.

Sin embargo, sí alzó la voz sobre la falta de oportunidades que ha sufrido en el Tricolor. “Tal vez han sido partidos buenos o malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo. A veces hace falta confianza en mí y hay que seguir trabajando para ganarse la confianza con base en el trabajo”, aseveró.