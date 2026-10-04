Quinta victoria y vuelo perfecto para Lechuzas

Lechuzas UPGCH prolongó su inicio perfecto en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al derrotar 2-0 a Tapachula FC, en duelo de la Fecha 5 del Grupo 2 celebrado en el Estadio Flor de Sospó.

Desde los primeros minutos, el conjunto universitario asumió el control del encuentro y al minuto 5 estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Daniel Cruz que el arquero visitante alcanzó a desviar al travesaño.

Los locales mantuvieron la iniciativa con llegadas de Luis Pérez, Josué Barragán y Cristopher Ruiz, aunque la defensa tapachulteca logró sostener el empate durante la primera mitad.

Se rompe el cero

La insistencia encontró recompensa tras el descanso. Al minuto 50, después de un tiro de esquina y un rechazo del guardameta, Diego Escobar aprovechó el rebote y mandó el balón al fondo para firmar el 1-0.

Seis minutos más tarde, una mano dentro del área fue sancionada como penal. Daniel Cruz tomó la pelota y al 57’ ejecutó con potencia para ampliar la ventaja a 2-0.

Tapachula FC buscó reaccionar y al 64’ estuvo cerca de descontar en una jugada que terminó con un remate al travesaño y en el rebote vino un segundo disparo que bloqueó un jugador del mismo equipo evitando la anotación, aunque los jugadores reclamaban que la pelota había cruzado la línea de gol, algo que al final el abanderado no juzgó así.

Aunque Lechuzas tuvo varios contragolpes, el marcador ya no se movió y el equipo universitario concretó su quinta victoria consecutiva, manteniendo paso perfecto en el campeonato para llegar a 15 puntos y liderar el Grupo 2.

El próximo compromiso para Lechuzas será el domingo 11 de octubre, cuando visite a Dragones de Oaxaca, mientras que Tapachula FC regresa a casa para enfrentar a Felinos 48 .