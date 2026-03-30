Quintana Roo avanza a la fase nacional

La selección de Quintana Roo culminó con éxito su participación en la etapa regional disputada en Tuxtla Gutiérrez, logrando su clasificación a la fase nacional tras una destacada cosecha de 9 puntos, producto de tres victorias y una sola derrota en el certamen.

Desde su primer compromiso, el representativo caribeño dejó en claro sus aspiraciones al imponerse por marcador de 2-1 ante Chiapas, en un duelo intenso donde supieron aprovechar sus oportunidades al frente y mantener el orden defensivo en los momentos clave del encuentro.

Segunda fecha

Para la segunda jornada, Quintana Roo enfrentó a Tabasco en un partido cerrado, donde la diferencia fue mínima, pero suficiente para quedarse con el triunfo por 1-0. La disciplina táctica y la concentración fueron determinantes para sostener la ventaja y sumar tres puntos importantes que los colocaron en una posición favorable dentro de la tabla.

El tercer compromiso representó una de las pruebas más exigentes del torneo, al medirse ante Yucatán. En este encuentro, el conjunto quintanarroense cayó por 2-1 en un duelo muy parejo, donde a pesar del esfuerzo y la entrega, no lograron revertir el marcador. Sin embargo, el desempeño mostrado dejó en claro la competitividad del equipo ante rivales de alto nivel.

Lejos de verse afectados por el resultado, Quintana Roo cerró su participación con una actuación convincente al derrotar 3-1 a Campeche, en un partido donde mostraron contundencia ofensiva y control del juego, asegurando así su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Con estos resultados, el equipo sumó un total de 9 unidades, suficientes para colocarse entre los mejores de la etapa regional y obtener su boleto a la fase nacional, donde buscarán continuar con el buen paso mostrado en territorio chiapaneco.

Competencia

A lo largo de la competencia, el conjunto destacó por su equilibrio en todas sus líneas, combinando solidez defensiva con efectividad al ataque, además de mostrar carácter en los momentos más complicados de cada encuentro.

En el plano individual, Íker Uscanga sobresalió como el mejor jugador del equipo, gracias a su capacidad para generar peligro, su visión de juego y su aporte constante en ofensiva, siendo pieza clave en los resultados obtenidos durante la competencia.

De esta manera, Quintana Roo concluye una etapa regional positiva, con buenas sensaciones y con la mira puesta en la fase nacional, donde buscarán consolidar su proyecto y competir al más alto nivel ante los mejores representativos del país.