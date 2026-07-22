Quintero logra subcampeonato internacional

El futbolista chiapaneco de talla baja Ismael Quintero Arzate obtuvo el segundo lugar con Guerreros Aztecas Talla Baja FC en la primera Copa Internacional de Clubes de Talla Baja Sin Límites, efectuada en el Domo de la Zona 13, en Ciudad de Guatemala.

La competencia reunió a representativos de México, Guatemala y Colombia. Cabe mencionar que el Futbol de Talla Baja se disputa con siete jugadores titulares (incluyendo el portero), en canchas de Futbol 7 con adaptaciones en las dimensiones de las porterías y el tamaño del balón, con equipo mixtos.

Cuatro encuentros

Guerreros Aztecas avanzó en la fase de grupos después de vencer por 7-0 a Selección Valle Talla Baja y empatar 2-2 frente a Zacapa Talla Baja.

En las semifinales, el cuadro mexicano superó por 2-1 a Cafeteros Talla Baja Fut, resultado que le permitió disputar el campeonato. En la final volvió a enfrentar a Zacapa Talla Baja, conjunto anfitrión que aprovechó sus oportunidades ofensivas para imponerse por marcador de 5-3.

Con este resultado, Quintero Arzate y Guerreros Aztecas concluyeron el certamen como subcampeones y recibieron las medallas y el trofeo correspondientes al segundo puesto.