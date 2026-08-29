Quiroga, fuera del Chase tras contacto

Germán Quiroga quedó fuera del Chase de Nascar México Series 2026 después de sufrir un contacto que lo envió contra el muro cuando restaban cuatro vueltas para concluir la octava fecha, disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El piloto del auto 69 se encontraba en la segunda posición al momento del incidente y señaló que contaba con un vehículo competitivo para disputar los primeros lugares. “Estuvimos muy bien toda la carrera, tuvimos un auto competitivo que estuvo adelante siempre, logramos irnos para adelante, peleando las dos primeras posiciones”, explicó el integrante de Prime Sports Racing Team, quien había terminado tercero en el stage de la vuelta 50.

Molestia del piloto

Quiroga expresó su molestia por la maniobra que terminó con su carrera. “Teníamos buena confianza que podíamos cerrar duro. Desafortunadamente, el que venía en tercer lugar, sin ética y moral nos mandó contra la barda”, declaró.

Aunque ya no podrá competir por el campeonato, el tricampeón adelantó que buscará cerrar la campaña con un triunfo. “Faltan cuatro fechas en las cuales seguiremos trabajando en llevarnos la victoria”, afirmó.

La siguiente competencia se celebrará el 5 de septiembre en el Autódromo Monterrey.