Quiroga gana semifinal en Aguascalientes

El piloto Germán Quiroga, de Car Motion-Prime Sport, ganó en la Nascar México que se efectuó el Óvalo Aguascalientes, después de que tuvo que arrancar en el último puesto al haber sido descalificado durante la revisión técnica y haberse quedado con la “pole”.

En la carrera llamada Aguascalientes El Gigante de México 170, fecha 13 de la categoría, Quiroga corroboró el dominio impuesto en la clasificación, aunque, como se mencionó, se le quitó esa posición.

“Fue una carrera inolvidable. A las pocas vueltas de haber arrancado, ya peleaba por los sitios de privilegio, y salvo dos o tres ocasiones en las que perdí el liderato, después toda la competencia fue mía. Este pase a la disputa por el campeonato será para recordar por mucho tiempo”, expresó.

Max Gutiérrez de Canel’s-Laboratorios Tequis, acabó en segundo, mientras que el tercer escalón del podio quedó en manos de Eloy Sebastián Falcón, de Volaris-Ya Vas.

La siguiente fecha de Nascar México Series será en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el próximo 9 de noviembre.

Semifinal en Challenge

Diego Ortiz, piloto del equipo Mediatek, tuvo una jornada brillante en la Challenge, concretando el primer lugar. Giancarlo Vecchi cruzó la meta en segundo, mientras que Helio Meza —que es el campeón de la temporada regular— fue tercero.