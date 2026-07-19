Quiroga lamenta falla y promete recuperación

Germán Quiroga reconoció la frustración provocada por la falla en la caja de velocidades de su auto número 69 durante la fecha de Nascar México Series en Querétaro, resultado que lo relegó al puesto 27 y lo hizo descender al sitio 12 del campeonato con 185 puntos.

“No es por falta de interés, simplemente no se nos están dando las cosas. Ya veníamos para meternos al Top Ten y cerrar fuerte, pero se rompió un tornillo de la caja, algo que nunca había visto”, explicó el piloto del Prime Sports Racing Team.

Quiroga añadió que el equipo consiguió reparar la unidad y regresar a pista, aunque para entonces ya había perdido numerosas posiciones. Pese al resultado, recordó que ha mostrado ritmo competitivo durante la temporada, con un sexto lugar en Puebla, un quinto en Tulum y la “pole position” en Chiapas, donde una falla de motor también le impidió concretar.

A 67 puntos del líder, el tricampeón buscará recuperar terreno en la séptima fecha, programada para el 2 de agosto en San Luis Potosí.